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Камеры в Москве будут штрафовать водителей за использование телефона за рулем
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Камеры в Москве будут штрафовать водителей за использование телефона за рулем

Виктория Родимкина

Город

В столице камеры начнут фиксировать использование мобильных телефонов за рублем, а также непристегнутый ремень. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 2 ноября.

— Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры. В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и big data смогут точно распознавать факт нарушения, — говорится в сообщении.

В случае нарушения указанных требований водителям будут выписывать штраф. К постановлению будут прикладывать снимок с камеры, на котором будет виден непристегнутый ремень или использование телефона.

Уточняется, что в Москве на первом этапе установят восемь таких камер. В тестовом режиме камеры работали в городе с февраля, но штрафы водителям пока не выносились.

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