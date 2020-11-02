Писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в квартире в Москве

Фото: instagram.com/kira.izmaylova

Россия, Москва, улица Мнёвники Карта всех событий

Писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в квартире в столичном районе Хорошево-Мневники. Тело обнаружили в воскресенье, 1 ноября.

О пропаже сестры заявила сестра Измайловой. Она не могла дозвониться до родственницы с понедельника, 26 октября. Все это время ее телефон был недоступен. Соседи не могли дозвониться до писательницы в дверной звонок.

Тогда пришлось вызвать полицию. Правоохранители обнаружили, что дверь в квартиру Измайловой была открыта. На кухне нашли тело писательницы. Выяснилось, что на момент нахождения тела женщина была мертва уже три дня. Насильственных следов правоохранители на трупе не обнаружили, передает РЕН ТВ.

СПРАВКА «ВМ»

Кира Измайлова родилась 17 ноября 1982 года в Москве. Ее работы были написаны в жанре фантастики, в том числе любовного и героического фэнтези. Среди ее произведений — «Феи», «Школа спящего дракона» и «Случай из практики».