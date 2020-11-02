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Столичных предпринимателей обучат приемам цифровой трансформации
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Столичных предпринимателей обучат приемам цифровой трансформации

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Берсеневская набережная, 6с3Карта всех событий

Цифровое деловое пространство и Школа новой экономики MACS проведут для столичных предпринимателей бесплатный воркшоп. Об этом сообщила пресс-служба агентства инноваций города Москвы в понедельник, 2 ноября.

Мероприятие под названием «Инновационный лидер: инструменты и кейсы» состоится 3 ноября на новой площадке ЦДП по адресу Берсеневская набережная, 6/3.

На мероприятии обучат ключевым инструментам для построения инновационной модели управления компанией. Кроме того, предприниматели обсудят кейсы цифровой трансформации с опытным преподавателем и экспертами в разных сферах.

Воркшоп будет полезен топ-менеджерам и предпринимателям, которым интересны инновационные модели управления бизнесом.

Для всех желающих будет доступна трансляция мероприятия, добавили в пресс-службе.

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цифровые технологиипредпринимателиТехнологии и инновации
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