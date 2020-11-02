Додон поздравил Санду с выходом во второй тур президентских выборов в Молдавии

Фото: Официальный сайт Президентуры Республики Молдова

Избирающийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон поздравил бывшего премьер-министр и свою соперницу Майю Санду с выходом во второй тур выборов главы республики. Соответствующее заявление политик сделал в понедельник, 2 ноября.

— Хотя должен отметить, что она говорила о фальсификации этих выборов и ей стоило бы извиниться за это, — передает слова Додона РИА Новости.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов, в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей. Во втором туре она встретится с Игорем Додоном, получившим 32,61 процента голосов.

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