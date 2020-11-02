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Румынизация и конфликты с Россией: что ждет Молдавию в случае победы Санду
Фото: TASS / EPA/ DUMITRU DORU

Румынизация и конфликты с Россией: что ждет Молдавию в случае победы Санду

Наталия Белова

В мире

В случае победы кандидата в президенты Майи Санду Молдавию может ожидать насильственная румынизация — такое предположение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

По результатам обработки 99,6 процента протоколов лидирует экс-премьер Молдавии Майя Санду: она набрала 35,94 процента голосов, действующий президент Игорь Додон набрал 32,75. Теперь в стране будет проведен второй тур, поскольку для победы необходимо получить поддержку более 50 процентов избирателей.

— По моему прогнозу, Додон все равно победит, но при этом многие забывают одно обстоятельство, которое делает победу любого кандидата не такой уж и значительной. Дело в том, что Молдавия не президентская республика и даже не президентско-парламентская. Она парламентско-президентская, то есть ключевую роль играет именно парламент, в основном именно он формирует правительство. То есть победа того или иного кандидата радикально ничего не изменит ни внутри страны, ни в ее геополитическом курсе, — считает Марков.

Значимым моментом, по мнению политолога, является то, что в Молдавии крайне сильное разделение на прорумынские и пророссийские силы, велико и внешнее влияние США и России на внутренние дела страны. По этой причине периодически большая власть в государстве отходила то к одной, то к другой стороне, однако кардинальных изменений из-за этого так и не произошло:

— Можно сделать вывод, что в Молдавии сохраняется определенный баланс пророссийских и прорумынских взглядов. Ликвидировать его сумеет только жесткая диктатура, пока же мы наблюдаем сохранение и поддержку демократических институтов. Тем не менее, если Санду победит, определенные изменения страну все же ждут. Экс-премьер придерживается прорумынских взглядов — после ее прихода возможны более радикальные решения по Приднестровью, а также насильственная румынизация.

Кроме того, Марков не исключил создание искусственных конфликтов с Россией, что, разумеется, скажется негативно на отношении двух стран.

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