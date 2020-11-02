Якубович назвал самый дорогой подарок на «Поле чудес»

Фото: АГН «Москва»

Самым дорогим подарком в истории капитал-шоу «Поле чудес» стал портсигар, который спас ветерана от пули на войне. Об этом рассказал ведущий программы Леонид Якубович.

По его словам, такой подарок от получил в 90-х годах. Тогда на шоу пришел ветеран боевых действий. Он преподнес Леониду Аркадьевичу простреленный пулей портсигар. Гость «Поле чудес» рассказал, что эта вещь однажды спасла его от смерти.

— Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был, — рассказал Якубович в эфире Первого канала.

Ведущий капитал-шоу уточнил, что после программы вернул портсигару владельцу.

Ранее Леонид Якубович не исключил, что на его место в «Поле чудес» может прийти другой человек.

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