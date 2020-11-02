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Школьница спела Путину песню о России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Школьница спела Путину песню о России

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в режиме видеоконференции. Одна из участниц, 15-летняя Елизавета Долженкова из Благовещенска, рассказала главе государства, чем занималась в рамках конкурса.

По ее словам, она с пяти лет занимается народной музыкой, а на «Большой перемене» принимала участие в творческих мероприятиях. После ее рассказа президент попросил девушку исполнить какую-нибудь песню.

— Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть, — попросил Путин.

Школьница пропела несколько строк из песни о России. Глава государства похвалил и поблагодарил девушку, а также ее родителей и преподавателей.

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Владимир Путиншкольницапесня
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