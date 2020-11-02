Школьница спела Путину песню о России

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в режиме видеоконференции. Одна из участниц, 15-летняя Елизавета Долженкова из Благовещенска, рассказала главе государства, чем занималась в рамках конкурса.

По ее словам, она с пяти лет занимается народной музыкой, а на «Большой перемене» принимала участие в творческих мероприятиях. После ее рассказа президент попросил девушку исполнить какую-нибудь песню.

— Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть, — попросил Путин.

"И Россия как Алёнушка

Предстаёт во всей красе"



Путина расстрогали песней о России.



"Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал", - признался президент. pic.twitter.com/U2rH9544i6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 2, 2020

Школьница пропела несколько строк из песни о России. Глава государства похвалил и поблагодарил девушку, а также ее родителей и преподавателей.

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