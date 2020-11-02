Путин объяснил, как стать лидером в XXI веке

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке необходимо создавать возможности для раскрытия природного дара в человеке. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 2 ноября, в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Кроме того, президент выразил мнение, что природный дар есть в каждом человеке, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил проработать стратегию развития спорта в России до 2030 года.

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