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Путин объяснил, как стать лидером в XXI веке
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин объяснил, как стать лидером в XXI веке

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что для лидерства в XXI веке необходимо создавать возможности для раскрытия природного дара в человеке. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 2 ноября, в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Кроме того, президент выразил мнение, что природный дар есть в каждом человеке, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поручил проработать стратегию развития спорта в России до 2030 года.

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