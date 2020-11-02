Путин поручил проработать стратегию развития спорта в России до 2030 года

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Правительство должно доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина приводится на сайте Кремля в понедельник, 2 ноября.

— Правительству РФ доработать с учетом предложений совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации, — указано в сообщении.

При выполнении поручения также нужно предусмотреть взаимосвязь задач и приоритетов стратегии с национальными целями развития России на ближайшие десять лет. Должны создаваться условия для интенсивного развития массового спорта, отмечается в поручении.

Помимо этого глава государства поручил повысить интерес населения к сдаче различных спортивных нормативов.

Кабмин обязан исполнить поручение в срок до 25 декабря.

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