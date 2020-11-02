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Мишустин поручил проработать стратегию развития инфраструктуры Арктики
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин поручил проработать стратегию развития инфраструктуры Арктики

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

До середины декабря министерства в России должны подготовить предложения по мерам налогового стимулирования геологоразведки в Арктике. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 2 ноября.

Профильным ведомствам надлежит исполнить поручение в срок до 14 декабря 2020 года.

Также до 18 декабря необходимо подготовить меры по увеличению программы комплексных геолого-геофизических работ на континентальном шельфе арктических и дальневосточных морей вплоть до 2025 года. Это нужно для воспроизводства запасов углеводородов. Отраслевым министерствам предстоит определить источники финансирования в 2021–2025 годах дополнительных объемов работ, в том числе за счет средств потенциальных недропользователей.

Помимо этого, председатель кабмина поручил Минпромторгу и ряду других ведомств до 1 декабря подготовить предложения по импортозамещению и развитию отечественных технологий по геологоразведке и бурению на шельфе.

Кроме того, до 10 декабря замглавы правительства Юрий Борисов и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов должны будут провести совещания по вопросам программы освоения ресурсов на Ямале. Все эти поручения приводятся на сайте кабинета министров.

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Арктикаправительство РоссииМихаил Мишустин
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