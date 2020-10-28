Эксперт рассказал, про условия успешной реализации стратегии развития русской Арктики

Арктика / Фото: pixabay.com

Проректор по международному сотрудничеству Северного (Арктического) федерального университета им. Ломоносова Константин Зайков рассказал, что стратегия развития русской Арктики, которая утверждена до 2035 года, может быть успешно реализована только при соблюдении нескольких условий, сообщает «МИР 24».

Одним из условий является уменьшение оттока населения из региона. Он считает, что важно популяризировать и привлекать молодежь со всей страны, чтобы она принимала участие в реализации проектов в Арктике.

Следующим моментом является создание инфраструктуры, в том числе транспортной, чтобы обеспечивать необходимым населенные пункты. Также нужно заняться коммуникациями и телекоммуникациями, чтобы оперативно решать вопросы по созданию комфортных условий для людей.

Эксперт отметил, что в комплексном развитии Арктического региона ключевым аспектом является Северный морской путь.

Ранее ФАН писало, что председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев рассказал, что законодательный аспект предстоящих изменений в Арктике уже обсуждается с Федеральным агентством по делам национальностей и главное, что итогами реализации стратегии будет не только строительство новых портов, судов, аэропортов и современных автомобильных дорог, но и заметное улучшение качества жизни наших людей, достижение показателей, сравнимых с другими регионами России.

Источник: mir24.tv

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