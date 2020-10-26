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РФ построит три самых мощных в мире атомных ледокола «Лидер»
Фото: YouTube.com

РФ построит три самых мощных в мире атомных ледокола «Лидер»

Евгения Звощик

Общество

Российская Федерация построит три самых мощных в мире атомных ледокола проекта «Лидер» и пять ледоколов проекта 22220 в целях освоения Арктики. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 октября.

Кроме того, Россия построит 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, три гидрографических и два лоцмейстерских судна.

Стоит отметить, что судна «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Их будут использовать для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Вместе с атомными ледоколами проекта 22220 «Лидеры» смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Также в Стратегии развития Арктической зоны указано, что дислоцированные в этом регионе войска должны быть оснащены современными вооружениями. Помимо этого, в документе говорится о необходимости обеспечить «благоприятный оперативный режим» в Арктической зоне. Уточняется, что речь идет о поддержании уровня боевой готовности группировок войск Вооруженных сил РФ.

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