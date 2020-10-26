Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Соответствующий указ главы государства был размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 26 октября.

Согласно документу, дислоцированные в российской Арктической зоне войска должны быть оснащены современными вооружениями. Также уточняется, что необходимо улучшать инфраструктуру базирования войск и техники.

Помимо этого, в стратегии указано, что необходимо обеспечить «благоприятный оперативный режим» в Арктической зоне. Уточняется, что речь идет о поддержании уровня боевой готовности группировок войск Вооруженных сил РФ.

Также отмечается, что для обеспечения безопасности в указанном регионе следует обеспечить использование технологий и объектов инфраструктуры двойного назначения.

Читайте также: Путин поручил рассмотреть дальнейшее снижение ставки по кредитам МСП