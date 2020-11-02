Бывшего хоккеиста Мусатова осудили за мошенничество с криптовалютой

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бывший хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года колонии общего режима за мошенничество с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказали в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Мусатов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, Мусатов познакомился с бизнесменом для совершения сделок с биткоинами и инвестициями. Они договорились о продаже криптовалюты на сумму 800 тысяч долларов. Бывший хоккеист на встречу не приехал. Деньги были переданы знакомому подсудимого, а сам Мусатов скрылся.

Мусатов является воспитанником хоккейного клуба «Спартак». Он также играл за «Атлант», «Салават Юлаев» и другие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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