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Дело возбудили из-за смерти мужчины при взрыве баллонов в гаражах в Мытищах
Фото: МЧС РФ

Дело возбудили из-за смерти мужчины при взрыве баллонов в гаражах в Мытищах

Евгения Звощик

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины при взрыве кислородных баллонов в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СК РФ по региону Ольга Врадий в понедельник, 2 ноября.

Отмечается, что дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ.

Напомним, 1 ноября региональный главк МЧС сообщил, что в гаражно-строительном кооперативе № 10/2 на улице Попова в Мытищах взорвался газовый баллон. В результате пострадали два человека, пять гаражей оказались повреждены. Взрыв привел к обрушению конструкций на площади 50 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал LIFE SHOT

По информации СК, при разборе завалов под бетонными плитами было обнаружено тело 34-летнего мужчины. Также выяснилось, что в гаражном боксе, где произошел хлопок баллона, работал небольшой автосервис с услугами по шиномонтажу. В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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