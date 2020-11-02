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Подозреваемого в нападении на женщину у магазина в Москве задержали
Фото: moscow.sledcom.ru

Подозреваемого в нападении на женщину у магазина в Москве задержали

Кирилл Николаев

Происшествия
Грузинский переулокКарта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщину у магазина в центре Москвы. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказала начальник отдела по связям со средствами массовой информации УВД по Центральному административному округу главного управления МВД России по Москве Татьяна Дугина.

Инцидент произошел в Грузинском переулке. Злоумышленник напал на женщину и схватил ее за волосы. Она начала отбиваться и поранила руки об канцелярский нож, который был в руках у мужчины.

Полиция задержала 25-летнего подозреваемого. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел попросить у потерпевшей денег на спиртное, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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