Фото: футбол, тренировка, национальная сборная россии

Тринадцать футболистов московских клубов вызвали в сборную России на ноябрьские матчи. Состав опубликован в Twitter-аккаунте национальной команды.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в расположение команды четырех игроков ЦСКА, а именно защитников Игоря Дивеева и Марио Фернандеса, полузащитников Константина Кучаева и Ивана Облякова. Также в список футболистов попали вратарь Антон Шунин, защитник Роман Евгеньев, полузащитники Даниил Лесовой иДаниил Фомин. Все они представляют столичное «Динамо».

Кроме того, в состав сборной России вошли три футболиста «Спартака» — Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев. Также в расположение национальной команды вызваны вратарь Маринато Гилерме и полузащитник Антон Миранчук. Они играют за московский «Локомотив».

Напомним, что сборная России в рамках Лиги наций 15 ноября сыграет на выезде с командой Турции, а 18 ноября — с Сербией. Товарищеский матч с командой Молдавии состоится 12 ноября.

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