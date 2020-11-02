Джонни Депп не смог выиграть суд по делу о клевете против британского таблоида

Фото: instagram.com/johnnydepp

Американский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что судебный процесс происходил в Лондоне и длился16 дней. Депп подал иск против СМИ из-за публикации, в которой говорилось, что актер якобы избивал свою уже бывшую жену, актрису Эмбер Херд. При этом девушка выступила в качестве свидетеля со стороны The Sun. Она рассказала о множестве случаев физического и психологического насилия со стороны Деппа.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и развелись.

После расставании Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако Депп подал на нее иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

Читайте также: Звезда фильмов о «Человеке-пауке» разводится с женой после 13 лет брака