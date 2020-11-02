Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прием заявок на соискание архитектурной премии Москвы начнется 1 декабря
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Прием заявок на соискание архитектурной премии Москвы начнется 1 декабря

Кирилл Николаев

Город

Прием заявок на соискание премии Москвы в области архитектуры и градостроительства начнется 1 декабря. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, лауреатов выберут среди авторов проектов, которые получили свидетельства об архитектурно-градостроительном решении в 2020 году.

— Среди них много интересных конкурирующих объектов, так что борьба за премию обещает быть захватывающей, — цитирует Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

Он добавил, что прием заявок в электронном виде продлится до 15 февраля 2021 года. Соискателями награды могут стать общественные объединения, творческие союзы, авторы или коллектив авторов архитектурно-градостроительного решения.

Напомним, премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году. Она присуждается за разработку наиболее оригинальных и качественных объектов капитального строительства.

Читайте также: Москва победила в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards

архитектура и строительствонаграждения и премииМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Все мнения
О проекте