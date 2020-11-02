Прием заявок на соискание архитектурной премии Москвы начнется 1 декабря

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Прием заявок на соискание премии Москвы в области архитектуры и градостроительства начнется 1 декабря. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, лауреатов выберут среди авторов проектов, которые получили свидетельства об архитектурно-градостроительном решении в 2020 году.

— Среди них много интересных конкурирующих объектов, так что борьба за премию обещает быть захватывающей, — цитирует Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

Он добавил, что прием заявок в электронном виде продлится до 15 февраля 2021 года. Соискателями награды могут стать общественные объединения, творческие союзы, авторы или коллектив авторов архитектурно-градостроительного решения.

Напомним, премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году. Она присуждается за разработку наиболее оригинальных и качественных объектов капитального строительства.

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