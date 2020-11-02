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Москва победила в европейском этапе премии World Travel Awards
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва победила в европейском этапе премии World Travel Awards

Вероника Кузьминова

Город

Москва победила в двух номинациях европейского этапа туристической премии World Travel Awards. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 2 ноября.

Москву признали лучшим туристическим направлением в Европе как город, а также лучшим турнаправлением для изучения культурного наследия.

— Теперь ждем финал туристического «Оскара» — так называют премию World Travel Awards. На общемировом этапе Москва представлена сразу в семи номинациях, — написал Собянин в Instagram-аккаунте.

Имена победителей станут известны в пятницу, 27 ноября. Онлайн-церемония пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что Москва выдвинута на премию World Travel Awards в семи номинациях. Среди них — «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее направление для сити-брейка». Также Москву выделили в категориях спортивного, делового и событийного туризма. Город поборется еще за одно звание — «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия».

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