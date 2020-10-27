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Два проекта «Цифрового делового пространства» стали финалистами национальной премии
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два проекта «Цифрового делового пространства» стали финалистами национальной премии

Юлия Ямпольская

Город

Два проекта «Цифрового делового пространства» вошли в финал IX Национальной премии Russian Event Awards 2020.Видеопроект «Техносказки»стал финалистом в номинации «Лучшее туристическое MICE-событие», выставка «Стартап как искусство» в саду «Эрмитаж» вошла в шорт-лист в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».

Видеопроект «Техносказки» был разработан специально ко Дню защиты детей для конференции в онлайн-формате «Дети цифры», которая состоялась 1 июня 2020 года. Его создали совместно с детскими писателями и актерами Московского театра на Перовской, «Содружества актеров Таганки», театра «Наш дом», а также Московского театра мюзикла.

«Техносказки» будут соперничать с проектами из Ульяновской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей, а также Приморского края.

Выставка «Стартап как искусство» прошла с 24 июля по 24 августа в саду «Эрмитаж». В экспозицию вошло более 60 работ, которые можно было увидеть на светодиодных экранах «Цифрового делового пространства» до конца августа.

Финал премии планируется с 8 по 10 декабря в Екатеринбурге, передает официальный сайт мэра Москвы.

Russian Event Awards является главной премией в области событийного туризма, которая позволяет выделить наиболее успешные проекты в этой сфере. В 2020 году на премию подали 390 заявок из 59 регионов России. Также в конкурсе принимают участие три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

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