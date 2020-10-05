Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москву выдвинули на премию World Travel Awards в семи номинациях
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москву выдвинули на премию World Travel Awards в семи номинациях

Вероника Кузьминова

Город

Москва вышла в финал международной туристической премии World Travel Awards. Столицу России выдвинули в семи номинациях.

Среди них — «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее направление для сити-брейка». Также Москву выделили в категориях спортивного, делового и событийного туризма. Город поборется еще за одно звание — «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия».

Победителей премии выберут по результатам голосования. Оно стартовало 28 сентября. Поддержать столицу своим голосом можно до 25 октября на сайте World Travel Awards. Победителей премии объявят 27 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в прошлом году Москва получила премию World Travel Awards в номинации «Город».

Читайте также: Московский метрополитен стал обладателем премии WOW!HR

международная премияпобедители в номинацияхМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте