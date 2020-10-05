Москву выдвинули на премию World Travel Awards в семи номинациях

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москва вышла в финал международной туристической премии World Travel Awards. Столицу России выдвинули в семи номинациях.

Среди них — «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее направление для сити-брейка». Также Москву выделили в категориях спортивного, делового и событийного туризма. Город поборется еще за одно звание — «Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия».

Победителей премии выберут по результатам голосования. Оно стартовало 28 сентября. Поддержать столицу своим голосом можно до 25 октября на сайте World Travel Awards. Победителей премии объявят 27 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что в прошлом году Москва получила премию World Travel Awards в номинации «Город».

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