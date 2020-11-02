«Фальшивое омоложение»: косметолог объяснила опасность популярных уколов красоты

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Бьюти-блогер, косметолог, нутрициолог Марина Дорн призвала женщин не колоть ботокс и не делать инъекции филерами. Она призналась, что в 2017 году ей удалили опухоль мозга, одна из причин образования которой — использование инъекций красоты. Они действуют как катализатор на разные процессы в теле, в том числе и на те, которые нам не нужны.

— Ботокс — это токсин, он попадает в системный кровоток, мы не знаем до конца, какие клетки живут в организме. Они могут прогрессировать. Зачем играть в русскую рулетку? Инъекции — такая штука, которая втягивает. Как алкоголизм: все больше и больше хочется. Я называю это фальшивое омоложение. Мы пытаемся обмануть природу. Можно заниматься своей красотой физиологично, — сообщила Дорн в программе «Интервью» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Интервью с бьюти-блогером, косметологом, нутрициологом Мариной Дорн

По словам косметолога, к 30 годам у женщин начинает истончаться костная ткань черепа. Этот процесс начинается позже, чем у мужчин, потому что женщина имеет нестабильный гормональный фон. Кость может усыхать значительно, голова с возрастом уменьшается.

За счет усиления метаболических процессов можно улучшить состояние кожи, нужно сформировать привычку правильно умываться и наносить крема. Важно делать массаж апоневроза — волосистой части головы. Надо говорить, контролируя свою мимику.

— Пластические хирурги работают с морщинами угрюмости, брезгливости или горя, не трогая мимику глаз, «морщины смеха». Если вы посмотрите на лица топовых голливудских звезд, то увидите, что они почти не колют ботокс, — отметила косметолог.

Гипертонус мышц можно расслабить с помощью тейпов. Врачи-неврологи доказали, что тейпы способны воздействовать на мышцы тела. Потом тейпы попали в косметологию, они идеально расслабляют лицевую мускулатуру, объяснила Дорн.

Во время интервью косметолог показала несколько упражнений, способных расслабить мышцы лица. По ее словам, это может сократить количество морщин и «стереть с лица десять лет».

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