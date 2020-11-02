Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Фальшивое омоложение»: косметолог объяснила опасность популярных уколов красоты
Фото: instagram.com/marina.dorn

«Фальшивое омоложение»: косметолог объяснила опасность популярных уколов красоты

Виктория Федотова

Здоровье

Бьюти-блогер, косметолог, нутрициолог Марина Дорн призвала женщин не колоть ботокс и не делать инъекции филерами. Она призналась, что в 2017 году ей удалили опухоль мозга, одна из причин образования которой — использование инъекций красоты. Они действуют как катализатор на разные процессы в теле, в том числе и на те, которые нам не нужны.

— Ботокс — это токсин, он попадает в системный кровоток, мы не знаем до конца, какие клетки живут в организме. Они могут прогрессировать. Зачем играть в русскую рулетку? Инъекции — такая штука, которая втягивает. Как алкоголизм: все больше и больше хочется. Я называю это фальшивое омоложение. Мы пытаемся обмануть природу. Можно заниматься своей красотой физиологично, — сообщила Дорн в программе «Интервью» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Интервью с бьюти-блогером, косметологом, нутрициологом Мариной Дорн

По словам косметолога, к 30 годам у женщин начинает истончаться костная ткань черепа. Этот процесс начинается позже, чем у мужчин, потому что женщина имеет нестабильный гормональный фон. Кость может усыхать значительно, голова с возрастом уменьшается.

За счет усиления метаболических процессов можно улучшить состояние кожи, нужно сформировать привычку правильно умываться и наносить крема. Важно делать массаж апоневроза — волосистой части головы. Надо говорить, контролируя свою мимику.

— Пластические хирурги работают с морщинами угрюмости, брезгливости или горя, не трогая мимику глаз, «морщины смеха». Если вы посмотрите на лица топовых голливудских звезд, то увидите, что они почти не колют ботокс, — отметила косметолог.

Гипертонус мышц можно расслабить с помощью тейпов. Врачи-неврологи доказали, что тейпы способны воздействовать на мышцы тела. Потом тейпы попали в косметологию, они идеально расслабляют лицевую мускулатуру, объяснила Дорн.

Во время интервью косметолог показала несколько упражнений, способных расслабить мышцы лица. По ее словам, это может сократить количество морщин и «стереть с лица десять лет».

Читайте также: Дерматолог объяснила, почему опасно следовать советам блогеров в уходе за кожей

массажонкологиякосметология
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Все мнения
О проекте