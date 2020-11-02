Путин перечислил приоритеты России в ракетно-космической сфере

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин назвал основные приоритеты развития космонавтики в стране. Соответствующее заявление глава государства сделал в понедельник, 2 ноября, во время совещания по финансированию и развитию космической отрасли.

По его словам, к приоритетам относятся совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение группировки космических аппаратов. Кроме того, он отметил ритмичное продолжение пилотируемых программ, а также создание перспективной линейки ракетных комплексов.

Президент обратил внимание на то, что решение указанных стратегических задач имеет огромное значение для РФ и для эффективного развития отечественной экономики.

Путин также призвал сосредоточиться на конкретных вопросах финансирования ракетно-космической промышленности и ряда ключевых программ в космической сфере, передает ТАСС.

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