Дело возбудили после обнаружения ребенка, жившего с отцом в лесу в Балашихе

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц контролирующих органов после обнаружения ребенка, жившего с отцом в лесу в Балашихе. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что мальчика обнаружили 30 октября в хижине, которая была построена из подручных материалов. Ребенок проживал в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью. В настоящее время мальчик находится в реабилитационном центре.

Следователи выясняют, что привело к проживанию ребенка в подобных условиях.

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