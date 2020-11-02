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Названа популярная среди мошенников схема хищения квартир у пенсионеров
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Названа популярная среди мошенников схема хищения квартир у пенсионеров

Евгения Звощик

Общество

Мошенники часто пользуются тяжелым финансовым положением пенсионеров. Под видом денежных займов или другой помощи злоумышленники могут отобрать у людей старшего возраста квартиру. Об этом рассказал заместитель руководителя юридического департамента компании «Этажи» Никита Пилюгин.

По его словам, люди пенсионного возраста являются одной из наиболее доверчивых категорий граждан, из-за чего нередко становятся жертвами мошенников. Также Пилюгин перечислил несколько распространенных схем преступных действий. Например, пенсионерам могут подсунуть на подпись договор купли-продажи недвижимости.

— Это может произойти под любым предлогом, в том числе пожилому человеку могут предложить расписаться, например, за выдачу символической суммы денег, — пояснил эксперт.

Также пенсионера могут уговорить оформить доверенность или другие документы для того, чтобы злоумышленник мог окончательно завладеть квартирой. Кроме того, среди преступников распространены схемы с предоставлением займов для пенсионеров. Однако вместо договора о займе пенсионер подписывает договор купли-продажи под предлогом гарантии возврата кредита, передает РИА Новости.

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