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Эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки

Юлия Ямпольская

Технологии

Чтобы удалить сообщение в WhatsApp спустя сутки, необходимо поменять дату и время на телефоне. Об этом сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Он уточнил, что сначала нужно установить на смартфоне авиарежим, чтобы пользователь не смог получать новые сообщения. Далее необходимо поставить дату и время, наиболее близкое ко времени, когда было отправлено сообщение. Разница должна быть не более 68 минут. После этого можно его удалить, а затем вернуть настоящую дату.

Также эксперт рассказал, что прочитать удаленное сообщение можно двумя способами. Первый — использовать другие приложения, второй — пользоваться функцией синхронизации, которая есть только в системе Android.

— Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами, — цитирует Мясоедова агентство Прайм.

Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, что в неофициальных сервисных центрах при ремонте смартфонов клиентов могут обмануть мошенники. Часто злоумышленники подменяют работающие запчасти и вводят клиента в заблуждение касательно степени серьезности поломки, чтобы выставить счет на большую сумму.

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