Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт сообщил, что современные смартфоны можно ставить на зарядку на ночь
Фото: freepik.com

Эксперт сообщил, что современные смартфоны можно ставить на зарядку на ночь

Оксана Васильева

Технологии

Специалист по высокотехнологичным мобильным устройствам Павел Мясоедов сообщил, что современные смартфоны можно ставить на зарядку на ночь и не бояться перегрева устройств, передает «МИР 24».

Эксперт объяснил, что в современных мобильных устройствах при зарядке за функционал отвечает программное обеспечение, а не чип, которой находится ближе к железной части.

— Мысль о том, что телефон нужно вытаскивать из зарядки, связана с тем, что емкость батарейки может понизиться... Два раза по половинке если вы его зарядите, это будет эквивалентно одному разу, а не двум. Второй момент: у них в этой части неплохо работает программное обеспечение, которое в случае максимальной зарядки больше не принимает на себя электричество, — подчеркнул Мясоедов.

Он отметил, что если владелец смартфона заметил, что поверхность гаджета во время зарядки стала горячей, нужно отнести устройство в сервисный центр, так как нагрев может означать, что аккумулятор работает некорректно.

Ранее ФАН писало, что причиной взрыва смартфона может стать использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакт телефона с водой и его падение на твердую поверхность. А если на телефоне появилось вздутие, то это один из признаков того, что смартфон может повести себя непредсказуемо.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Система QR-кодов может появиться на предприятиях торговли Москвы

зарядка для телефонаиспользование телефоновэксперт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте