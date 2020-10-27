Эксперт сообщил, что современные смартфоны можно ставить на зарядку на ночь

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Специалист по высокотехнологичным мобильным устройствам Павел Мясоедов сообщил, что современные смартфоны можно ставить на зарядку на ночь и не бояться перегрева устройств, передает «МИР 24».

Эксперт объяснил, что в современных мобильных устройствах при зарядке за функционал отвечает программное обеспечение, а не чип, которой находится ближе к железной части.

— Мысль о том, что телефон нужно вытаскивать из зарядки, связана с тем, что емкость батарейки может понизиться... Два раза по половинке если вы его зарядите, это будет эквивалентно одному разу, а не двум. Второй момент: у них в этой части неплохо работает программное обеспечение, которое в случае максимальной зарядки больше не принимает на себя электричество, — подчеркнул Мясоедов.

Он отметил, что если владелец смартфона заметил, что поверхность гаджета во время зарядки стала горячей, нужно отнести устройство в сервисный центр, так как нагрев может означать, что аккумулятор работает некорректно.

Ранее ФАН писало, что причиной взрыва смартфона может стать использование неподходящего зарядного устройства. Также нельзя допускать контакт телефона с водой и его падение на твердую поверхность. А если на телефоне появилось вздутие, то это один из признаков того, что смартфон может повести себя непредсказуемо.

Источник: mir24.tv

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