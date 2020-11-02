Жилой дом по реновации ввели в эксплуатацию на Нарвской улице

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Нарвская улица, вл5 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на Нарвской улице. Об этом в понедельник, 2 ноября, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание находится в Войковском районе по адресу: улица Нарвская, владение 5. Оно выполнено по индивидуальному проекту. В доме расположены 144 квартиры. Первый этаж будет нежилым. Здесь появятся кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В здании установлена система охраны входов и видеонаблюдения, а также датчики оповещения о пожаре.

Прилегающую территорию благоустроили. Во дворе появились детские и спортивные площадки. Рабочие разбили газоны, высадили деревья и кустарники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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