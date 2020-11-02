Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение ограничат на Малой Пироговской улице из-за прокладки инженерных сетей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение ограничат на Малой Пироговской улице из-за прокладки инженерных сетей

Кирилл Николаев

Транспорт
Малая Пироговская улицаКарта всех событий

Движение ограничат на Малой Пироговской улице в столице из-за прокладки инженерных сетей. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 2 по 30 ноября ограничат движение на Малой Пироговской улице, дом 14, а с 1 по 8 декабря — от дома 14 до дома 16. С 9 по 21 декабря будет ограничен проезд на Малой Пироговской улице от дома 16 до дома 18, строение 1.

Движение ограничат на Малой Пироговской улице из-за прокладки инженерных сетейФото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы

Кроме того, с 11 по 17 января 2021 года изменится схема движения на Малой Пироговской улице в районе дома 18, строение 1. С 10 февраля по 10 марта 2021 года ограничения будут действовать от дома 20, строение 1, до дома 25.

Читайте также: Движение транспорта временно ограничат в центре Москвы и на ТТК

ограничение движенияпрокладка инженерных сетейМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Чистый воздух в Москве стал реальностью

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Зачем закупаться товарами впрок

Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская

У наших детей другой мозг

Все мнения
О проекте