Движение ограничат на Малой Пироговской улице из-за прокладки инженерных сетей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Малая Пироговская улица Карта всех событий

Движение ограничат на Малой Пироговской улице в столице из-за прокладки инженерных сетей. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 2 по 30 ноября ограничат движение на Малой Пироговской улице, дом 14, а с 1 по 8 декабря — от дома 14 до дома 16. С 9 по 21 декабря будет ограничен проезд на Малой Пироговской улице от дома 16 до дома 18, строение 1.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса города Москвы

Кроме того, с 11 по 17 января 2021 года изменится схема движения на Малой Пироговской улице в районе дома 18, строение 1. С 10 февраля по 10 марта 2021 года ограничения будут действовать от дома 20, строение 1, до дома 25.

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