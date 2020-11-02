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Московские врачи прооперировали двухлетнего ребенка с переломом бедренной кости
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Московские врачи прооперировали двухлетнего ребенка с переломом бедренной кости

Кирилл Николаев

Здоровье

Московские хирурги Детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского успешно прооперировали двухлетнего ребенка с переломом правой бедренной кости, полученным после падения с машинки-каталки. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ребенка прооперировали, используя технику внутрикостного остеосинтеза гибкими титановыми стержнями. Данный способ без разрезов позволяет пациенту встать на ноги в кратчайшие сроки.

Спустя неделю после операции ребенка выписали домой. Теперь пациенту предстоит курс реабилитации. Через месяц ребенок полностью восстановится, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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