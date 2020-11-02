Детские рисунки расскажут о памятниках города

Вчера 12:13 Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов (справа) пообщался с Федором Матюниным, одним из победителей конкурса «Наследие моего района» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 2 ноября, на Гоголевском бульваре открылась выставка работ победителей художественного конкурса для детей «Наследие моего района». Авторов рисунков поздравил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Участие в конкурсе для 15-летней Алтаны Хилхановой стало своего рода вызовом. Она рисует столько, сколько себя помнит, но в основном это графика или иллюстрации. А вот большие живописные картины для нее были в новинку. По условиям конкурса нужно изобразить памятник из того района, где ты живешь. Алтана из Измайлова, поэтому, недолго думая, решила нарисовать Парадные ворота Государева двора. Выбор оказался безошибочным: первое место в категории «Профессионалы».

— Каждая работа выполнена с чувством: потрясающие краски, необычный взгляд на наше наследие, — говорит Алексей Емельянов.

Мила Петрич из района Люблино изобразила дворец Дурасова. Екатерина Королева из района Гагаринский победила в конкурсе с рисунком памятника Юрию Гагарину.

В спецноминации, посвященной Великой Отечественной войне, приз зрительских симпатий достался Федору Матюнину. Он нарисовал Мемориал в честь воинов-освободителей в парке 30-летия Победы.

— Изображения детей, которые несут цветы к мемориалу, меня тронули до слез, — признался Емельянов. — Смотришь и понимаешь, что подвиг наших предков не забыт.

Выставка рисунков продлится до 10 ноября.

СПРАВКА

Конкурс детских рисунков «Наследие моего района» проводится второй год подряд. В этом году количество участников выросло в три раза.

На конкурс прислали 1500 работ. Финалистами районных, окружных и городского этапов стали почти 400 ребят. Каждый получил диплом участника и подарки.

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