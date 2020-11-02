Музей полиции отпразднует день рождения на ремонте

Заместитель начальника Музея московской полиции майор внутренней службы Елена Соколова проводит экскурсию. Сегодня музей на ремонте / Фото: Александр Нестеров, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 3 ноября, Музей истории московской полиции отмечает 19-ю годовщину со дня создания. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как живет уникальное подразделение МВД.

Музей истории московской полиции основали в рамках подготовки к 200-летнему юбилею Министерства внутренних дел, которое учредили в 1802 году. На тот момент уже три десятка лет существовал Центральный музей МВД России, который до сих пор принимает гостей на Селезневской улице.

— Но столичные сотрудники органов внутренних дел поняли, что нашим сыщикам тоже есть чем похвалиться, — рассказывает начальник Музея истории московской полиции полковник внутренней службы Светлана Козлова. — Ведь самые громкие дела расследовались в Москве.

Поэтому 3 ноября 2001 года в старинном особняке на улице Сретенке, 6/2, был открыт музей милиции. Здесь представили множество экспонатов, имеющих отношение к легендарным сотрудникам МВД. Так, специальную экспозицию-диораму посвятили советским милиционерам Егору Швыркову и Семену Пекалову. 5 августа 1918 года они дежурили у Москворецкого моста, когда к ним подошли несколько человек с удостоверениями чекистов и попросили помочь войти в одну из ближайших квартир. Предлогом стало то, что в ней якобы находятся преступники. Однако, оказавшись на месте, «чекисты» сами начали грабить жильцов! Швырков и Пекалов вступили в бой с самозванцами. Милиционерам удалось предотвратить преступление. Однако Швырков был убит, а Пекалов смертельно ранен. За героизм милиционеров удостоили почестей и похоронили у Кремлевской стены.

А еще в музей передали китель с наградами фронтовика Александра Попова. Во время Великой Отечественной войны он получил две медали «За отвагу», а потом связал свою жизнь с милицией и 24 года возглавлял Бауманское РУВД. Этот рекорд не побит до сих пор.

— В нашем музее существует хорошая традиция, — рассказывает заместитель начальника музея майор внутренней службы Елена Соколова. — Всех молодых сотрудников мы приводим к нам и знакомим с историей полиции.

СПРАВКА

Музей истории московской полиции охватывает все этапы развития ведомства. В его залах собраны экспонаты, которые рассказывают о работе полиции до 1917 года, о рабоче-крестьянской милиции, о работе милиционеров во время и после Великой Отечественной войны. Ныне музей на капитальном ремонте. Но действующая экспозиция открыта в Культурном центре полиции.

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