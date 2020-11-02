«Шевелюра-то о-го-го!»: Мария Порошина показала фото Гоши Куценко без лысины

Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

Российская актриса Мария Порошина в честь своего 47-летия опубликовала трогательное видео, в котором собрала многие яркие моменты из своей жизни. Ролик она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

— Мамочка, папочка, люблю вас, благодарю за все! — подписала публикацию артистка.

В видео вошли архивные фотографии, в том числе и с первым супругом Порошиной — актером Гошей Куценко.

Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

При этом особенно внимательные поклонники заметили, что на снимке Куценко запечатлен с длинной шевелюрой: «Ой! Молоденькие какие, Гошу — не узнать! Молод, горяч, волосат»; «Матерь Божья! Гоша, ты ли это?! Шевелюра-то о-го-го! И куда ушло?»; «Красивое каре у обоих».

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