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Солист «Руки вверх» рассказал о своих страхах
Фото: youtube.com / Россия 1

Солист «Руки вверх» рассказал о своих страхах

Евгения Звощик

Звезды

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков поделился с поклонниками новыми подробностями своей жизни. По его словам, на минувших выходных его семейство отмечало Хэллоуин, устроив костюмированную вечеринку.

— Все наши костюмы были совсем не страшные, а очень даже веселые. Но я подумал вот о чем. А чего же больше всего боятся люди: мистики, нечисти, уууужасов или...пауков?? — спросил у своей аудитории в Instagram музыкант.

Далее он признался, что у него есть свои страхи. В частности, он боится прыгнуть с парашютом. Также исполнитель сыронизировал и рассказал, что боится манных комочков и человеческой глупости.

Фанаты Жукова поделились в комментариях своими страхами: «Сережа, я тоже боюсь прыгать с парашюта и боюсь этого короновируса, быстрей бы он закончился», «Боюсь высоты и гусей», «Я боюсь лягушек с детства», «Я пипец боюсь лягушек, высоты и шариков с гелием», «Человеческой тупости однозначно».

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Сергей Жуковгруппа «Руки вверх!»страхи
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