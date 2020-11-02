«Жаль таких певиц»: Соседов раскритиковал Наргиз за пьянство на концертах

Фото: youtube.com / Эмпатия Манучи

Музыкальный критик Сергей Соседов подверг критике сценическое поведение певицы Наргиз Закировой. Таким образом он отреагировал на недавнее признание исполнительницы в том, что она время от времени позволяла себе распивать алкоголь за кулисами и перед зрителями во время своих концертов.

По словам Закировой, никого не смущают выпивающие музыканты на Западе, а она почему-то стала объектом осуждения. Артистка выразила мнение, что такую ситуацию подстроили ее недоброжелатели.

В свою очередь Соседов согласился, что некоторые исполнители «выпивали рюмочку–другую» водки или коньяка для голоса.

— Но одно дело — выпить для разогрева связок и своего телесного аппарата, а другое — выходить в состоянии алкогольного опьянения, — отметил журналист.

Он также заявил, что Наргиз никакими «особыми данными не обладает, кроме внешности и эпатажного поведения».

— Очень жаль, что она выпивает на сцене. Жаль таких певцов и певиц. В моем понимании это люди низкого пошиба, — подчеркнул Соседов.

Кроме того, он вспомнил о ситуации с певцом Григорием Лепсом, который в 2016 году выступал в нетрезвом виде на сцене в Ростове-на-Дону, из-за чего не смог удержаться на ногах и упал. По его словам, в советское время Лепс был бы отлучен как минимум на полгода от всех гастролей, а также на год от всех телерадиопрограмм.

Соседов добавил, что аморальное поведение артиста на сцене должны курировать Министерство культуры РФ и спецотделы при администрации президента, сообщает Пятый канал.

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