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Названы причины появления биполярного расстройства у человека
Фото: pixabay.com

Названы причины появления биполярного расстройства у человека

Кирилл Николаев

Здоровье

Одной из причин появления биполярного расстройства у человека является наследственность. Об этом сообщает Infox.ru.

По словам специалистов, часто возникают случаи, когда у одного из родителей наблюдается данный недуг. В этом случае вероятность появления расстройства у ребенка составляет 50 процентов.

Также причиной появления биполярного расстройства может стать травмируемая психика. Этому способствуют определенные заболевания, среди которых черепно-мозговая травма, интоксикация и различные патологии внутренних органов.

Врачи отметили, что первыми сигналами биполярного расстройства являются депрессия и маниакальные эпизоды. Они проявляются в виде плохого настроения, замедленного мышления, заторможенности действий и сильной утомляемости. Обычно биполярным расстройством страдают люди в возрасте от 15 до 20 лет, но более уязвимый возраст — 21 год.

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