Врач назвал четыре простых способа избавиться от стресса

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Врач-ревматолог, психофизиолог Павел Евдокименко назвал простые способы избавления от стресса. По его словам, из-за стрессов и негативной информации, которую люди ищут, у них ухудшается здоровье. Поэтому он рекомендует людям уходить из-под информационного удара.

— Старайтесь не смотреть тревожные новости, не читать статьи, вызывающие негатив. Вам хватит 5–15 минут в сутки, чтобы знать всю актуальную информацию. На любые стрессовые события отвечайте действием, если можете. Лучший способ сбросить стрессовые гормоны — физическая активность, — заявил врач.

Евдокименко напомнил, что гормоны стресса готовят организм к нападению или побегу. Однако многие решают ничего не менять в своей жизни, переживают. Это путь к болезням и подорванному здоровью.

Врач предложил использовать метод полярного исследователя Ричарда Берда в качестве борьбы со стрессом. Он несколько месяцев находился на базе в Антарктиде в полном одиночестве.

— Он слушал мировые новости по радио, в то время в США бушевала Великая депрессия. Постепенно он научился воспринимать это по-другому. Он старался сосредоточиться на том, что мог контролировать сам. По его словам, мировые новости стали для него также бессмысленны, как для марсианина. Вот метод Берда. Первое: не переживайте из-за того, на что не можете повлиять. Второе: занимайтесь самовоспитанием, сосредоточьтесь на том, что можете контролировать только вы. Занимайтесь физическими упражнениями. Третье: старайтесь не грустить о прошлом, а думать о настоящем, — отметил врач.

Евдокименко напомнил про дыхательную гимнастику, благодаря которой человек может успокоиться и эффективно бороться с бессонницей. Для этого необходимо глубоко и медленно дышать животом, вдыхая через нос.

Эти простые четыре способа борьбы со стрессом помогут любому человеку, отметил врач. Видео опубликовано на YouTube.

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