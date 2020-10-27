Врач и физиогномист объяснили, как пандемия влияет на отношения в парах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Историк моды, телеведущий Александр Васильев заявил, что коронавирус повлиял на снижение рождаемости. По его словам, маски сделали людей уродливыми и непривлекательными. Стала ли маска барьером между людьми и правда ли, что из-за пандемии коронавируса люди стали меньше знакомиться?

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук, профессор Московского института психоанализа Александр Полеев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что маска не красит человека, но малопривлекательные люди в маске становятся более симпатичными. Собеседник отметил, что ношение маски несколько уменьшает привлекательность женщины, но это правило не распространяется на семейные пары.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Коронавирус может привести к снижению рождаемости

— Снижение рождаемости обуславливается другими факторами. Мы не знаем, сколько продлится пандемия, как мы экономически пострадаем… В моде сейчас общая тенденция — максимально раздеться и подчеркнуть формы. С 2000 года число имплантов груди возросло в Москве в 24 раза. Девушки делают себе большую грудь и становятся сексуально привлекательнее. Летом сегодняшняя толпа в метро раз в сто сексуальнее, чем толпа в годы застоя, — отметил Полеев.

Экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения Артем Павлов считает, что закрытая маской нижняя часть лица сильно переоценена.

— Мы проводили эксперимент в торговом центре, можно ли человека прочитать по его внешности. Конечно, можно: наш мозг с этим справляется прекрасно. Если вы улыбнетесь, это считается. Если вы по жизни озабоченные, суровые и на шарпея похожи, это будет считано. При живом контакте большое значение имеет запах. В онлайн человеку сложнее выбирать. При живом контакте мы считываем мимику верхней части лица, одежду, поведение, микродвижения. Когда люди в высоком стрессе, работы меньше, страхов больше, то у них повышается сексуальный инстинкт, — считает Павлов.

Сексолог с ним не согласился. Он подчеркнул, что процесс зачатия не равен повышению сексуального инстинкта.

— У какой-то части людей он повышается, у другой понижается. Мы имеем дело с хроническим стрессом с марта. Я уверен, что после первого всплеска сексуального влечения в сложившихся парах наступили охлаждение и тревога по поводу будущего. Люди отдают себе отчет, что сегодняшняя ситуация не самая оптимальная для деторождения, — подытожил Полеев.

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