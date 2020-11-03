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В Крыму заявили, что Франция должна признать российский статус полуострова
Фото: pixabay.com/Валерий Григоренко

В Крыму заявили, что Франция должна признать российский статус полуострова

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гембель заявил, что Франция глубоко заблуждается, называя Крым аннексированной территорией.

Ранее глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил ряд вопросов по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Во время разговора Ле Дриан подтвердил, что Франция не изменила свою позицию и по-прежнему «не признает незаконную аннексию Крыма».

Юрий Гембель заявил, что Франция проводит непоследовательную политику.

— Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя свое глубокое заблуждение на счет крымских событий, — цитирует Гембеля РИА Новости.

Он подчеркнул, что если Франция на самом деле заинтересована в налаживании и укреплении отношений с РФ, но в первую очередь должна признать российский статус Крыма.

Юрий Гембель добавил, что крымский народ проявил свою волю, а также воспользовался своим правом на самоопределение, чтобы вернуться в состав России.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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