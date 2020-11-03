Совфед одобрил новый закон о правительстве РФ

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Совет Федерации одобрил новый закон о правительстве, который был разработан в связи с поправками к Конституции. Об этом сообщается на сайте Совфеда во вторник, 3 ноября.

Закон предусматривает обновленный порядок формирования кабинета министров с учетом принятых в Конституцию поправок. В парламент закон был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Согласно документу, исполнительную власть осуществляют кабмин и другие федеральные органы под общим руководством президента. При этом изменяется порядок назначения на должность премьер-министра страны. Президент сможет назначить кандидата на пост только после утверждения его Госдумой.

Кроме того, изменяется порядок назначения и членов правительства. Силовиков будет назначать президент страны после консультаций с Советом Федерации. Остальных членов правительства будет утверждать Госдума по предложению премьер-министра.

Кроме того, согласно закону, уход главы правительства больше не влечет автоматическую отставку всех членов кабмина. Президент может сменить премьера, сохранив прежний состав правительства.

В начале июля 2020 года Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Согласно окончательным результатам голосования, за изменения в основном законе страны выступили 77,92 процента избирателей. Против — 21,27 процента.

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