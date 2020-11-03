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Совет Федерации одобрил закон о Конституционном суде
Фото: vk.com/sovfedinfo

Совет Федерации одобрил закон о Конституционном суде

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Совет Федерации одобрил закон о Конституционном суде (КС) РФ в развитие поправок в конституцию. Об этом сообщается на сайте Совфеда во вторник, 3 ноября.

Закон в парламент внес президент РФ Владимир Путин. Изменения затрагивают вопросы состава, формирования, компетенции и организации деятельности Конституционного суда РФ. В частности, изменяется количественный состав КС. Он будет состоять из 11 судей, вместо 19.

Согласно документу, председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда.

Судьи КС теперь назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента РФ. Совфед по представлению главы государства может прекратить полномочия указанных должностных лиц.

Помимо прочего, закрепляется порядок рассмотрения дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных законов.

Также для судей КС установлен запрет открывать и иметь счета, хранить наличные средства и ценности в зарубежных банках.

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Совет ФедерацииКонституционный судсудья
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