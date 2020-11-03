Первое отделение психосоматических расстройств появилось в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Первое отделение психосоматических и соматоформных расстройств открылось в столице. Отмечается, что оно будет функционировать на базе дневного стационара в филиале № 4 Психиатрической больницы № 13.

Медицинское учреждение примет москвичей с тревожно-депрессивным и ипохондрическим расстройством, соматизированным и соматоформным расстройством, а также с дисфункцией нервной системы: кардионеврозом, вегетососудистой дистонией, синдромом раздраженного кишечника, синдромом гиперактивного мочевого пузыря и другими заболеваниями.

Главная задача отделения — лечение причины заболевания. Подход специалистов состоит в умеренном применении препаратов совместно с активным использованием психологических, психотерапевтических, социально-психологических, а также физиотерапевтических методов.

Заведующая филиалом № 4 Психиатрической клинической больницы № 13 Ольга Степанова рассказала, что особенностью программы является добровольное участие больного в процессе лечения.

— Такой подход многократно повышает эффективность лечения, но налагает на пациента определенные обязательства: своевременность и правильность приема назначенных препаратов, посещение всех назначенных занятий и процедур по расписанию. Данный уровень личностной ответственности предполагает достаточную степень психической сохранности, — цитирует Степанову официальный сайт мэра Москвы.

Отделение психосоматических и соматоформных расстройств проводит одновременную медико-психологическую реабилитацию 50 человек в условиях дневного стационара. Это пациенты непсихотического профиля, без соматических заболеваний в стадии декомпенсации, которые не имеют зависимостей и признаков острого психического расстройства.

Ранее сообщалось, что детская поликлиника появится в Савеловском районе к 2022 году. Ее оснастят фильтр-боксами, зонами лучевой и функциональной диагностики, кафе быстрого питания и отделением реабилитации. В медучреждении предусмотрят возможность разделения потоков людей для их же безопасности.

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