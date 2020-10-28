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Поликлинику на 750 мест с травмпунктом построят в Строгине
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Поликлинику на 750 мест с травмпунктом построят в Строгине

Вероника Кузьминова

Город
Твардовского, вл 10, МоскваКарта всех событий

Проект новой поликлиники в районе Строгино одобрили в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 28 октября.

В поликлинике смогут получать помощь до 750 человек. Здание поделят на две части: поликлинику и травмпункт. На каждом из семи этажей будет работать отделение со своей специализацией.

— В целом это будет качественный объект, который станет удачным дополнением городской среды района, а также послужит развитию социальной инфраструктуры города, — цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Поликлинику на 750 мест с травмпунктом построят в Строгине Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Уточняется, что площадь здания составит 10 тысяч квадратных метров. Для фасада строения планируют использовать плиты светлого оттенка.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона «квадратов» недвижимости построили на северо-западе Москвы.

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поликлиникарайон Строгиностроительство
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