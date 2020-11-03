Деятельность группы по организации незаконной миграции пресекли в Подмосковье

Фото: ФСБ РФ

В Московской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими и Росгвардией пресекли деятельность группы людей по организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области во вторник, 3 ноября.

Уточняется, что подозреваемые, ими оказались уроженцы стран среднеазиатского региона, создали структуру по изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей. Это было необходимо для организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории столичного региона. С 2015 года группировке удалось «легализовать» более десяти тысяч незаконных мигрантов.

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых по делу, уточнили в пресс-службе.

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