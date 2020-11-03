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Мужчина напал на прохожего с молотком на юге Москвы
Фото: depositphotos.com

Мужчина напал на прохожего с молотком на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на юге столицы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь уточнила, что мужчина напал на прохожего на Судостроительной улице.

— Ударил его несколько раз предметом, похожим на молоток, забрал денежные средства и скрылся с места происшествия. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи был отпущен. Потерпевший пояснил, что снял деньги в банкомате и направлялся домой, — рассказала Гузь.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Затонной улице. Уголовное дело возбудили по статье 162 УК РФ.

Ранее сообщалось, что пенсионер, прикованный наручниками к кровати, и мужчина, который за ним присматривал, обнаружены в квартире подозреваемого в убийстве предпринимателя в городе Истре.

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