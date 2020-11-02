Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ленинградском проспекте
В результате ДТП на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль, движение затруднено. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу.
— В 16:05 в районе дома 45 на Ленинградском шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Один из автомобилей опрокинулся. По предварительным данным, пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Движение на дороге затруднено, — отмечается в сообщении.
Сотрудник полиции добавил, что на месте работают представители ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении у магазина на женщину в Москве задержали.
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