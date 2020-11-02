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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ленинградском проспекте
По данным ГИБДД, движение на Ленинградском шоссе в районе места ДТП замедлено / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ленинградском проспекте

Олег Сыров

Происшествия

В результате ДТП на Ленинградском шоссе перевернулся автомобиль, движение затруднено. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по городу.

— В 16:05 в районе дома 45 на Ленинградском шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. Один из автомобилей опрокинулся. По предварительным данным, пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. Движение на дороге затруднено, — отмечается в сообщении.

Сотрудник полиции добавил, что на месте работают представители ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в нападении у магазина на женщину в Москве задержали.

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