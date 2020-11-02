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Полиция обнаружила нарколабораторию в Подмосковье
Житель Майкопа организовал в Подмосковье производство наркотиков / Фото: ГУ МВД России по Москве

Полиция обнаружила нарколабораторию в Подмосковье

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Барыбино Карта всех событий

В поселке Барыбино Домодедовского района Московской области полиция обнаружила нарколабораторию по производству мефедрона. Пресс-служба главного управления МВД РФ по Московской области сообщила «Вечерней Москве» о том, что подозреваемый в организации преступного бизнеса задержан.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Домодедову задержан 23-летний житель города Майкопа, Республика Адыгея, подозреваемый в организации незаконного производства наркотиков. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), статье 228.1 УК РФ (приготовление и покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Фигуранту уголовного дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Участники противоправного деяния устанавливаются, идет следствие.

Ранее сообщалось, что на Новом Арбате из травматического оружия ранили мужчину.

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