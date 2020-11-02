Мужчину ранили из травматического оружия на Новом Арбате

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Новый Арбат, 29 Карта всех событий

Мужчину ранили из травматического оружия в центре столицы. Гражданин получил также черепно-мозговую травму. Об этом дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Москве сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

— В ночь на 1 ноября, по предварительным данным, имел место конфликт на бытовой почве по адресу Новый Арбат, дом 29. Мужчина 1989 года рождения получил телесные повреждения, в том числе травму головы, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что писать заявление в полицию и давать пояснения гражданин отказался. Пострадавший передан медикам для оказания помощи. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по двум статьям: 213 УК РФ «Хулиганство» и 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье из арбалета застрелили миллионера Маругова.

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