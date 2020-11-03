Цифровой аналог водительских прав в пилотном режиме внедрят в Москве в конце 2021 года

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

В декабре 2021 года москвичи смогут предоставлять сотрудникам ГИБДД в тестовом режиме цифровой аналог водительских прав. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По его словам, все цифровые двойники документов будут храниться в одном приложении.

— Мы договорились об этом на прошлой неделе с нашими коллегами в МВД, как никогда близки к запуску этого проекта. Рабочий срок — в пилотной зоне в Москве уже в декабре следующего года мы (должны обеспечить — прим. «ВМ» ) возможность использования этой технологии, — цитирует Шадаева агентство городских новостей «Москва»

Он также добавил, что с министерством науки и высшего образования России достигнуты аналогичные договоренности о создании цифровых студенческих билетов и зачетных книжек.

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