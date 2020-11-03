Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Цифровой аналог водительских прав в пилотном режиме внедрят в Москве в конце 2021 года
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва» 

Цифровой аналог водительских прав в пилотном режиме внедрят в Москве в конце 2021 года

Юлия Ямпольская

Город

В декабре 2021 года москвичи смогут предоставлять сотрудникам ГИБДД в тестовом режиме цифровой аналог водительских прав. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По его словам, все цифровые двойники документов будут храниться в одном приложении.

— Мы договорились об этом на прошлой неделе с нашими коллегами в МВД, как никогда близки к запуску этого проекта. Рабочий срок — в пилотной зоне в Москве уже в декабре следующего года мы (должны обеспечить — прим. «ВМ» ) возможность использования этой технологии, — цитирует Шадаева агентство городских новостей «Москва»

Он также добавил, что с министерством науки и высшего образования России достигнуты аналогичные договоренности о создании цифровых студенческих билетов и зачетных книжек.

Читайте также: Столичных предпринимателей обучат приемам цифровой трансформации

цифровые технологииводительские удостоверенияМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Владимир Платонов
Владимир Платонов

В Москве торгуют по правилам

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Что Путин думает о Карабахе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Убит за переписку в родительском чате

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Все мы тотально несчастливы, правда?

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Страх и ненависть во Франции

Все мнения
О проекте